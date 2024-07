Meteo Venezia, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Luglio

Martedì, 16 Luglio 2024

Il tempo a Venezia per martedì si preannuncia principalmente sereno, con qualche nube sparsa nella notte. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 32 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità sarà più elevata nelle prime ore del mattino, attestandosi intorno all’80%, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media compresa tra i 3 e i 14 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Mercoledì, 17 Luglio 2024

Per mercoledì il cielo sopra Venezia sarà prevalentemente sereno, con un incremento delle temperature nel corso della giornata. Tuttavia, nel tardo mattino e nel primo pomeriggio sono previste alcune nubi che potrebbero coprire il cielo. Le temperature massime toccheranno i 33 gradi, mentre l’umidità raggiungerà il suo picco nelle prime ore del mattino, per poi diminuire costantemente durante il giorno. Il vento soffierà da nord-est con intensità variabile tra i 1 e i 16 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Giovedì, 18 Luglio 2024

Per giovedì il cielo sopra Venezia si presenterà nuvoloso, con possibilità di qualche schiarita nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 34 gradi nel primo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra i 3 e i 13 km/h. Nel corso della giornata sono previste nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa. Non sono previste precipitazioni significative.