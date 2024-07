Meteo Verona, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Luglio

Meteo Verona prossimi giorni 16 Luglio, 17 Luglio, 18 Luglio: caldo e cielo sereno

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima caldo e un cielo generalmente sereno su Verona. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 16 Luglio 2024

Martedì a Verona, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da un cielo sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 34.9°C intorno alle 14:00. L’umidità si manterrà tra il 28% e il 50%, mentre la velocità del vento oscillerà intorno ai 2-8 km/h provenienti da diverse direzioni, come Sud, Sud-Ovest, Ovest e Nord-Est.

Mercoledì, 17 Luglio 2024

Mercoledì, il cielo a Verona sarà prevalentemente sereno, con alcune nubi sparse durante la giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 34.3°C intorno alle 14:00. L’umidità oscillerà tra il 35% e il 62%, mentre il vento soffierà con intensità variabile tra 1 e 16 km/h, prevalentemente da direzione Est e Sud-Est.

Giovedì, 18 Luglio 2024

Giovedì, il cielo a Verona sarà nuovamente caratterizzato da nuvole sparse e una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 34.9°C intorno alle 15:00. L’umidità si manterrà tra il 33% e il 71%, mentre il vento soffierà principalmente da direzione Nord-Est, con una velocità tra 1 e 10 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Verona vedranno temperature elevate e un cielo prevalentemente sereno, con alcune nubi sparse in determinati momenti della giornata. È consigliabile adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo e dall’esposizione prolungata ai raggi solari.