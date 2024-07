Previsioni meteo: si apre settimana bollente, vediamo quando finirà questa canicola

Si apre una settimana decisamente rovente per l’Italia, con l’anticiclone africano che raggiungerà la sua massima intensità ed estensione sull’intero stivale. I prossimi giorni saranno caratterizzati da una canicola intensa che non risparmierà nessuna zona del Paese, da nord a sud. Le temperature saranno molto elevate, nel complesso anche più alte rispetto alla settimana appena conclusa, superando le medie stagionali anche di 6-8 gradi (localmente oltre).

Temperature bollenti da Nord a Sud

In tutta la penisola, i valori massimi saranno diffusamente oltre i 33-34 gradi. La Pianura Padana potrebbe raggiungere picchi di 36-37 gradi, mentre nelle zone interne del Centro Italia si prevedono temperature tra i 38 e i 40 gradi. La situazione sarà ancora più estrema in Sicilia, Lucania e Puglia, dove i termometri potrebbero toccare i 40-42 gradi. Il caldo intenso non darà tregua nemmeno di notte, con temperature che spesso rimarranno sopra i 25-26 gradi anche nelle ore “più fresche”, soprattutto lungo le coste e nelle aree urbane.

L’anticiclone africano domina incontrastato

Il dominio dell’anticiclone africano sarà pressoché totale, portando sole e stabilità generale. Non ci sarà alcuna speranza di temporali rinfrescanti, salvo qualche addensamento e isolato acquazzone o temporale di calore sulle Alpi, ma di scarsa rilevanza in un contesto ampiamente asciutto.

Quando arriverà un cambiamento?

I modelli di previsione attuali non mostrano segni di cambiamenti significativi nemmeno a lungo termine. L’Anticiclone Africano manterrà la sua egemonia per tutta la settimana, con sole e temperature roventi senza sosta. Nel fine settimana potrebbe verificarsi solo un leggero indebolimento in quota della struttura di alta pressione, con qualche possibile nota instabile, per lo più al Nord e nelle zone interne appenniniche, accompagnato da un lieve calo delle temperature. Tuttavia, questa flessione sarà talmente modesta che quasi non ce ne accorgeremo, sebbene vada comunque confermata nei prossimi aggiornamenti.

In attesa di novità

Rimane da vedere se dai prossimi aggiornamenti arriveranno novità che possano far sperare in un cambiamento significativo nella settimana successiva, ponendo fine a questa ondata di calore eccessivo che al momento sembra non avere un epilogo. Per il momento, prepariamoci a vivere almeno altri sette giorni di fuoco, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali su tutto il paese. Il refrigerio purtroppo è ancora lontano.