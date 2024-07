Spettacolare eruzione dell’Etna: grosse fontane di lava

Nella serata di oggi, Lunedì 15 Luglio, l’Etna sta dando spettacolo con un nuovo parossismo, caratterizzato da esplosioni di lava, emissioni di cenere e forti boati. Grazie alla buona visibilità e al buio, l’eruzione è visibile da decine di chilometri di distanza, regalando immagini mozzafiato sia agli abitanti locali sia ai turisti che si trovano nel Catanese.

Comunicato INGV delle 22:30

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha diffuso un comunicato alle ore 22:30 fornendo dettagli sull’evento in corso.

Secondo l’analisi delle immagini della rete di telecamere di sorveglianza, l’attività stromboliana al Cratere Voragine si è intensificata ulteriormente, culminando in una spettacolare fontana di lava. Questa attività produce emissioni di cenere che, come previsto dai modelli, si disperdono in direzione sud-sudest (SSE).

L’ampiezza media del tremore vulcanico ha continuato a crescere, raggiungendo valori molto alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato poco ad est del Cratere Voragine, ad una elevazione di circa 2900-3000 metri sul livello del mare. Anche l’attività infrasonica ha registrato un ulteriore incremento, risultando sempre concentrata presso il Cratere Voragine.