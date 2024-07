Brucia la Basilicata: vasto incendio a Montalbano Jonico nei pressi del centro abitato

La Basilicata sta vivendo ore complicate a causa dell’ondata di caldo torrido e degli incendi che stanno divampando in diverse zone della regione. Tra questi, uno dei roghi più preoccupanti è scoppiato nelle ultime ore nella zona di Montalbano Jonico, nel materano, minacciando seriamente la sicurezza della popolazione locale.

Le fiamme hanno attaccato una vasta area che costeggia il centro abitato, coinvolgendo in particolare gli extramurali di via Sant’Antuono, nei pressi della villa comunale della cittadina del materano, via Caracciolo nel cuore del centro abitato, e parte della suggestiva Riserva dei Calanchi. La situazione è resa ancora più critica dalla rapidità con cui il fuoco si sta propagando, alimentato da venti e temperature roventi che sfiorano i 40°.

Il bilancio dei danni è già significativo: diversi ettari di terreno sono stati distrutti, un’automobile è stata completamente carbonizzata e un denso fumo nero sta rendendo l’aria irrespirabile nel centro abitato. Questa situazione sta mettendo a dura prova gli abitanti, costretti a convivere con l’odore acre del fumo e con la paura che le fiamme possano avvicinarsi ulteriormente alle loro case.

A fronteggiare l’emergenza, sono attualmente impegnate numerose squadre delle locali compagnie dei Vigili del Fuoco, coadiuvate da molti volontari della Protezione Civile. Richiesto anche l’intervento di un Canadair.