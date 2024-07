Meteo Ancona, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Luglio

Previsioni Meteo Ancona per i prossimi giorni:

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per Ancona nei prossimi giorni, ecco cosa possiamo aspettarci in termini di condizioni atmosferiche.

Meteo per Mercoledì, 17 Luglio 2024:

Mercoledì sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata, con temperature in aumento fino a raggiungere i 32.3°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% con leggere variazioni durante la giornata. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nordest con una velocità variabile tra 3 e 15 km/h.

Meteo per Giovedì, 18 Luglio 2024:

Anche giovedì il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 30.8°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto al giorno precedente, oscillando tra il 58% e il 90%. Il vento sarà moderato proveniente da nord-nordest con punte di 16 km/h.

Meteo per Venerdì, 19 Luglio 2024:

Venerdì le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 30.7°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà tra il 60% e il 80%, e il vento sarà sempre proveniente da nord-nordest, con una velocità mediamente compresa tra 8 e 20 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona indicano giornate soleggiate e calde, con temperature che raggiungeranno il picco massimo nel primo pomeriggio. L’umidità sarà moderata e il vento soffierà da nord-nordest con intensità variabile. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le misure necessarie per proteggersi dai raggi solari.