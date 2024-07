Meteo BARI, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Luglio

Meteo BARI prossimi giorni 17 Luglio, 18 Luglio, 19 Luglio: sereno e caldo con possibili temporali

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari indicano condizioni prevalentemente serene e calde, con possibili temporali nelle prime ore del pomeriggio di giovedì.

Meteo per Mercoledì, 17 Luglio, 2024

Mercoledì si prevede una giornata estiva con cielo sereno per gran parte del giorno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35°C nel primo pomeriggio, con una lieve diminuzione verso sera. L’umidità oscillerà tra il 32% e il 65%. Il vento soffierà dai quadranti nord-ovest con intensità variabile tra i 9 e i 17 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Meteo per Giovedì, 18 Luglio, 2024

Giovedì la giornata inizierà con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 34-35°C nelle prime ore del pomeriggio. Durante il pomeriggio, tuttavia, è prevista l’arrivo di un temporale, accompagnato da un calo delle temperature e un aumento dell’umidità. Il vento sarà prevalentemente orientato a nord-est con intensità variabile tra i 10 e i 15 km/h. Le temperature massime si manterranno intorno ai 33-34°C, mentre l’umidità raggiungerà valori tra il 54% e il 72% durante il temporale.

Meteo per Venerdì, 19 Luglio, 2024

Venerdì si prevede un’altra giornata di sereno con temperature massime che raggiungeranno i 34-35°C nel primo pomeriggio e caleranno leggermente verso sera. L’umidità si manterrà tra il 34% e il 65%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con intensità tra i 10 e i 23 km/h. Non sono previste precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bari indicano una tendenza al bel tempo con temperature elevate, ma con il rischio di temporali nella giornata di giovedì. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche e adottare le necessarie precauzioni, specialmente durante il temporale previsto per giovedì.