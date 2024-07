Meteo Campobasso, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Luglio

Previsioni Meteo per CampoBasso

Nei prossimi giorni a CampoBasso ci aspettano condizioni meteorologiche variegate, con un mix di sereno, poche nuvole e brevi episodi di pioggia. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì 17 Luglio 2024

Durante la mattina e il primo pomeriggio il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 34.1°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, a partire dalle 13:00 è prevista l’arrivo di nuvole che porteranno piogge deboli, accompagnate da un aumento dell’umidità. Le precipitazioni si intensificheranno intorno alle 14:00, con un picco di 31.8°C e 11 km/h di vento proveniente da ovest-sudovest. Nel tardo pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, con una diminuzione delle precipitazioni e un leggero calo della temperatura. La serata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 26.4°C.

Le condizioni del vento saranno variabili durante la giornata, con una direzione prevalente da nord-est a ovest-sudovest e una velocità compresa tra 1 e 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 27-75%.

Giovedì 18 Luglio 2024

Anche per giovedì è previsto un inizio di giornata con cielo sereno e temperature in progressivo aumento fino a toccare i 35.3°C intorno alle 13:00. Verso mezzogiorno, il cielo si coprirà parzialmente, portando ad un calo delle temperature e ad un aumento dell’umidità. Nel primo pomeriggio sono attese precipitazioni, con un picco di pioggia intorno alle 14:00 seguito da una diminuzione delle nubi. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si schiarirà nuovamente, con temperature intorno ai 25-26°C.

Durante la giornata il vento soffierà principalmente da nord-est a nord-nordest con una velocità variabile tra 3 e 12 km/h. L’umidità si manterrà tra il 23 e il 75%.

Venerdì 19 Luglio 2024

La giornata di venerdì si preannuncia stabile, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 35.5°C verso le 13:00. Nel primo pomeriggio sono previste alcune nubi sparse, seguite da un leggero aumento delle coperture nuvolose e da un calo delle temperature. Non sono attese precipitazioni significative. La serata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 26-29°C.

Il vento soffierà principalmente da nord-ovest a nord-nordest con una velocità compresa tra 3 e 18 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 23-56%.