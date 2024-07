Meteo Catania, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Luglio

Previsioni Meteo per Catania:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano condizioni stabili e soleggiate, con temperature elevate e venti leggeri.

Meteo per Mercoledì, 17 Luglio 2024:

Durante la giornata di mercoledì, ci aspettiamo un cielo sereno senza precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 33 gradi Celsius. Il vento soffierà da est a una velocità compresa tra 8 e 21 chilometri all’ora. L’umidità relativa si manterrà intorno al 25-50%, garantendo condizioni relativamente asciutte per gran parte della giornata.

Meteo per Giovedì, 18 Luglio 2024:

Giovedì, il tempo sarà nuovamente stabile e soleggiato, senza precipitazioni. Le temperature massime raggiungeranno i 34 gradi Celsius, con una leggera diminuzione dell’umidità relativa. Il vento soffierà da est a una velocità compresa tra 2 e 18 chilometri all’ora. Le condizioni meteorologiche rimarranno favorevoli per attività all’aperto e per il tempo libero.

Meteo per Venerdì, 19 Luglio 2024:

Venerdì, il cielo sarà prevalentemente sereno con la comparsa di nuvole sparse nel corso della giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 34 gradi Celsius, accompagnate da una leggera diminuzione dell’umidità relativa. I venti soffieranno da est a una velocità compresa tra 1 e 14 chilometri all’ora. Queste condizioni meteo offriranno un clima caldo, ma comunque piacevole per svolgere attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano un clima stabile e soleggiato, con temperature elevate e venti leggeri. Si consiglia di adottare le misure necessarie per proteggersi dal caldo, rimanendo idratati e evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.