Meteo Catanzaro, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Luglio

Previsioni Meteo Catanzaro

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catanzaro sono alquanto stabili, con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, ci sono alcune variazioni da tenere d’occhio, in particolare per quanto riguarda la presenza di nuvole e l’umidità atmosferica.

Mercoledì, 17 Luglio 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature comprese tra i 25.8°C e i 34.5°C. Nel pomeriggio, tuttavia, è prevista un’aumento delle nuvole, con cieli parzialmente coperti e una temperatura massima di 34.5°C. La serata tornerà a essere serena, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 26.1°C. Il vento soffierà da ovest a nord-ovest con una velocità media compresa tra 25 e 35 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 45-50% per gran parte della giornata.

Giovedì, 18 Luglio 2024

Anche giovedì si preannuncia una giornata all’insegna del sereno, con temperature leggermente più basse rispetto al giorno precedente, oscillanti tra i 24.9°C e i 35.1°C. La presenza di nuvole sarà più marcata nel pomeriggio, con un cielo parzialmente coperto e una temperatura massima di 35.1°C. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si libererà nuovamente, con temperature in diminuzione fino a 24.9°C. Il vento soffierà prevalentemente da ovest a nord-ovest con una velocità variabile tra 4 e 33 km/h. L’umidità aumenterà leggermente nel corso della giornata, raggiungendo il 92% in tarda serata.

Venerdì, 19 Luglio 2024

La giornata di venerdì proseguirà con condizioni meteo stabili, caratterizzate da cieli sereni e temperature comprese tra i 24.5°C e i 31.9°C. Nel pomeriggio, è prevista la presenza di poche nuvole, con una temperatura massima di 31.9°C. La serata si concluderà con un ritorno al sereno e temperature in calo fino a 24.5°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud, sud-est e sud-ovest con una velocità compresa tra 3 e 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 53-87% per gran parte della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catanzaro indicano giornate soleggiate e temperature elevate, con alcune variazioni nel corso della giornata, soprattutto per quanto riguarda la presenza di nuvole e l’umidità. È consigliabile prestare attenzione a tali cambiamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.