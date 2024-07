Meteo L’AQUILA, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Luglio

Previsioni Meteo L’Aquila prossimi giorni 17 Luglio, 18 Luglio, 19 Luglio: clima stabile con aumento delle temperature

Il tempo a L’Aquila nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili, con temperature in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Meteo per Mercoledì, 17 Luglio, 2024

Mercoledì, il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature oscillano tra i 22.5°C e i 34.8°C. L’umidità si manterrà intorno al 17-52%, con un vento che soffierà dai quadranti W-NW con una velocità media compresa tra i 4 e i 15 km/h.

Meteo per Giovedì, 18 Luglio, 2024

Giovedì, la tendenza rimane stabile con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature rimarranno costanti, con valori compresi tra 22.5°C e 34.1°C. L’umidità varierà tra il 22% e il 43%, mentre il vento soffierà principalmente dai quadranti SW-NE, con una velocità tra 3 e 15 km/h.

Meteo per Venerdì, 19 Luglio, 2024

Venerdì, il cielo si manterrà sereno per gran parte della giornata, con la comparsa di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra 22.9°C e 35.4°C. L’umidità si manterrà intorno al 18-59%, con venti che soffieranno principalmente da NW a SE con una velocità compresa tra 3 e 19 km/h.

In conclusione, il clima a L’Aquila nei prossimi giorni sarà caratterizzato da un’assenza di precipitazioni e da un graduale aumento delle temperature, con venti di lieve intensità e percentuali di umidità che si manterranno su valori accettabili. È sempre consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per adattare al meglio le proprie attività quotidiane. Restate informati e approfittate di queste condizioni favorevoli per godervi il bel tempo!