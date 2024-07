Meteo Messina, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Luglio

Meteo Messina prossimi giorni 17 Luglio, 18 Luglio, 19 Luglio: giornate di sereno con lievi nebbie mattutine

Le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni prevedono un tempo stabile e soleggiato, con lievi nebbie al mattino. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì, 17 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, e temperature intorno ai 26 gradi. L’umidità si attesterà intorno all’89%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h provenienti da Nord. Nel corso della giornata il cielo si manterrà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 29.8 gradi intorno alle ore 12:00. Nel pomeriggio le temperature si manterranno stabili, con una lieve diminuzione verso sera. Il vento soffierà in prevalenza da Nord-NordEst con una velocità tra i 16 e i 20 km/h.

Giovedì, 18 Luglio 2024

Anche per giovedì le condizioni meteo saranno caratterizzate da sereno, con un’umidità che si manterrà intorno all’86-89%. Il vento soffierà da Nord-NordEst con una velocità compresa tra i 15 e i 21 km/h. Le temperature saranno in aumento rispetto al giorno precedente, con valori massimi intorno ai 30.1 gradi intorno alle 13:00. Nel pomeriggio e in serata le temperature tenderanno a diminuire leggermente, mantenendosi comunque sopra i 26 gradi. Durante la notte è prevista la comparsa di nubi sparse.

Venerdì, 19 Luglio 2024

La giornata di venerdì si presenterà nuovamente con cielo sereno, temperature che si manterranno intorno ai 29 gradi durante il giorno e un’umidità compresa tra l’86% e il 91%. Il vento soffierà da Nord con una velocità che si manterrà intorno ai 14-20 km/h. Nel corso della giornata si potranno osservare nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature saranno stabili durante il giorno, con una lieve diminuzione in serata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano condizioni di sereno con temperature estive e lievi nebbie al mattino. Si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari, considerando il caldo che si farà sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata. Buon tempo a tutti!