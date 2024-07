Meteo Napoli, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Luglio

Previsioni Meteo per Napoli nei prossimi giorni

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Napoli promettono stabilità e condizioni meteo generalmente serene.

Meteo per Mercoledì, 17 Luglio 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 26-27°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 65-70%. Nel corso della mattinata la temperatura aumenterà, raggiungendo i 36-37°C al picco del calore nelle ore centrali del giorno. Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, la presenza di qualche nuvola non altererà il quadro complessivo di bel tempo, con temperature massime attorno ai 36-37°C. In serata, il termometro si attesterà sui 28-29°C.

Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1 e 4 km/h, con direzione prevalente da sud a ovest. L’umidità sarà costantemente intorno al 65-75%.

Meteo per Giovedì, 18 Luglio 2024

Anche per giovedì si prevede una giornata all’insegna del sereno. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 26-27°C con un’umidità che aumenterà leggermente durante la notte. Durante il giorno, le temperature massime raggiungeranno i 36-37°C. La presenza di nuvole sarà sporadica e non altererà la prevalenza di bel tempo.

Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1 e 5 km/h, prevalentemente da nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 70-85%.

Meteo per Venerdì, 19 Luglio 2024

Anche per venerdì è previsto un clima soleggiato e stabile, con temperature notturne intorno ai 26-28°C. Durante la giornata le temperature massime raggiungeranno i 36-37°C, con la presenza di qualche nuvola nelle ore centrali del giorno. La serata sarà caratterizzata da una leggera diminuzione delle temperature, attestandosi intorno ai 28-29°C.

Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1 e 6 km/h, prevalentemente da sud a ovest. L’umidità si manterrà intorno al 65-75%.

In conclusione, le previsioni per i prossimi giorni indicano un clima caldo e stabile, con temperature massime intorno ai 36-37°C e poche variazioni nelle condizioni atmosferiche, con un vento debole e un’umidità costante intorno al 70%. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore.