Meteo Palermo, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Luglio

Meteo Palermo prossimi giorni 17 Luglio, 18 Luglio, 19 Luglio: sereno e caldo in arrivo

Le previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni annunciano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni giornaliere per Mercoledì, Giovedì e Venerdì.

Meteo per Mercoledì, 17 Luglio 2024

Nella giornata di Mercoledì, ci aspettiamo un cielo completamente sereno per tutto il giorno. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 30 gradi nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno al 60%, mentre il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra i 9 e i 12 km/h.

Meteo per Giovedì, 18 Luglio 2024

Giovedì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche simili a quelle della giornata precedente. Il cielo resterà sereno per l’intera giornata, e le temperature si manterranno elevate, con valori che toccheranno i 30 gradi nel corso del pomeriggio. L’umidità sarà moderata, con valori intorno al 65%, mentre il vento soffierà sempre da nord-est con una velocità tra i 10 e i 12 km/h.

Meteo per Venerdì, 19 Luglio 2024

Venerdì il tempo continuerà a essere stabile, con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che si aggireranno intorno ai 30 gradi nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, con valori intorno al 60-65%, mentre il vento soffierà sempre da nord-est con una velocità compresa tra i 8 e i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo indicano un periodo di bel tempo con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di adottare le opportune precauzioni per proteggersi dal caldo e dall’esposizione prolungata al sole, soprattutto nelle ore più calde della giornata.