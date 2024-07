Meteo Parma, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Luglio

Previsioni Meteo Parma prossimi giorni 17 Luglio, 18 Luglio, 19 Luglio: sereno e poco nuvoloso con lieve aumento delle temperature

La città di Parma si prepara ad un periodo di condizioni meteo stabili con cieli sereni e poco nuvolosi per i prossimi tre giorni. Le temperature subiranno un lieve aumento, rendendo le giornate più calde rispetto ai giorni precedenti. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 17 Luglio, 2024

Durante la mattina e il primo pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 35°C intorno alle 15:00. Nel tardo pomeriggio e in serata, si prevedono nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, che si manterranno comunque piacevoli intorno ai 28-30°C. Il vento soffierà con intensità compresa tra 10 e 3 km/h provenendo prevalentemente da ovest e sud-ovest. L’umidità si manterrà tra il 22% e il 38%, garantendo un clima secco e confortevole.

Meteo per Giovedì, 18 Luglio, 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno con nubi sparse solo nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35-36°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera, mantenendosi comunque sopra i 30°C. Il vento soffierà con intensità tra 10 e 2 km/h provenendo principalmente da ovest e sud-ovest nelle prime ore della giornata, per poi ruotare gradualmente verso nord-est. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 35-40%, garantendo un clima asciutto e piacevole.

Meteo per Venerdì, 19 Luglio, 2024

Venerdì sarà contrassegnato da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con un lieve aumento delle nubi nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si manterranno intorno ai 35°C fino al pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera. Il vento soffierà con intensità compresa tra 9 e 1 km/h provenendo principalmente da ovest e nord-ovest nelle prime ore della giornata, per poi ruotare verso nord e nord-est. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 36-42%, garantendo un clima asciutto e confortevole.

In conclusione, Parma si prepara ad un periodo caratterizzato da condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, ideali per godersi le giornate all’aperto. Sia chiunque si trovi a Parma per lavoro che per svago, potrà approfittare di queste condizioni meteo favorevoli per pianificare al meglio le proprie attività.