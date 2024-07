Meteo Potenza, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Luglio

Meteo Potenza prossimi giorni 17 Luglio, 18 Luglio, 19 Luglio: sereno con lieve aumento delle temperature

Il meteo per i prossimi giorni a Potenza prevede un cielo generalmente sereno, con un lieve aumento delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni giornaliere.

Meteo per Mercoledì, 17 Luglio, 2024

Mercoledì, il tempo si presenterà in prevalenza sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i 22.1°C e i 32.7°C. L’umidità sarà moderata, con valori che varieranno tra il 29% e il 73%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con una velocità compresa tra 1 e 13 km/h.

Meteo per Giovedì, 18 Luglio, 2024

Giovedì, il cielo si presenterà nuovamente sereno per gran parte della giornata, tuttavia nel pomeriggio sono attese nubi sparse e copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno piuttosto costanti tra i 22.4°C e i 32.5°C. L’umidità oscillerà tra il 33% e il 73%. Il vento sarà prevalente da sud-ovest con velocità comprese tra 0 e 14 km/h.

Meteo per Venerdì, 19 Luglio, 2024

Venerdì, il cielo sarà ancora prevalentemente sereno, con la comparsa di nubi sparse nel corso della giornata e una leggera copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature varieranno tra i 22.1°C e i 33.1°C, con un’umidità che si manterrà tra il 30% e il 65%. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest con velocità comprese tra 3 e 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Potenza indicano un clima generalmente stabile, con cielo sereno e temperature in aumento. È consigliabile comunque prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteorologiche, soprattutto nel corso della giornata di giovedì, quando sono previste nubi sparse e copertura nuvolosa. Restate aggiornati sulle previsioni per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.