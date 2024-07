Meteo Reggio Emilia, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Luglio

Previsioni Meteo Reggio Emilia

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Emilia sono caratterizzate da variazioni significative delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 17 Luglio 2024

Giornata: La giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno al mattino, con un lieve aumento di nuvole nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste condizioni nuvolose con possibilità di piogge leggere.



Temperature: Le temperature massime si attesteranno intorno ai 36°C, mentre le minime saranno di circa 23°C.



Vento e Umidità: Il vento soffierà principalmente da direzione Ovest-Sudovest con una velocità media tra i 5 e i 7 km/h. L’umidità relativa sarà compresa tra il 27% e il 66% durante la giornata.

Meteo per Giovedì, 18 Luglio 2024

Giornata: La giornata di giovedì vedrà un cielo prevalentemente sereno con alcune nubi sparse nel pomeriggio. Nessuna precipitazione è prevista.



Temperature: Le temperature raggiungeranno un massimo di 36°C e un minimo di 23°C.



Vento e Umidità: Il vento sarà moderato, con una velocità compresa tra 4 e 7 km/h proveniente principalmente da direzione Ovest-Nordovest. L’umidità si manterrà tra il 28% e il 61% durante la giornata.

Meteo per Venerdì, 19 Luglio 2024

Giornata: Il venerdì sarà caratterizzato da un cielo parzialmente nuvoloso al mattino con un aumento delle nubi nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera sono previste condizioni nuvolose con possibilità di piogge leggere.



Temperature: Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35°C, mentre le minime saranno di circa 24°C.



Vento e Umidità: Il vento soffierà principalmente da direzione Nord-Nordest con una velocità compresa tra 1 e 7 km/h. L’umidità relativa sarà compresa tra il 36% e il 81% durante la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Emilia indicano variazioni delle condizioni atmosferiche, con giornate caratterizzate da cielo sereno, nubi sparse e possibilità di piogge leggere. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.