Meteo Taranto, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Luglio

Meteo Taranto prossimi giorni 17 Luglio, 18 Luglio, 19 Luglio: clima stabile con temperature in aumento

Prendiamo in esame le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto. Mercoledì 17 Luglio sarà caratterizzato da condizioni di sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 39.7°C atteso intorno alle ore 14:00. L’umidità si manterrà intorno al 18%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con punte di 19 km/h provenienti da nord. Giovedì 18 Luglio si prevede un’altra giornata di cielo sereno e temperature in aumento, con un massimo di 40.3°C atteso intorno alle ore 13:00. L’umidità si manterrà bassa intorno al 20%, mentre la direzione del vento sarà prevalentemente nord-nordest. Venerdì 19 Luglio il clima rimarrà stabile con cielo sereno e temperature in aumento, con un massimo di 40.2°C atteso intorno alle ore 12:00. L’umidità si attesterà intorno al 19%, mentre il vento soffierà moderatamente da nord-nordest.

Mercoledì 17 Luglio

Il mercoledì sarà caratterizzato da un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature aumenteranno costantemente, raggiungendo il picco massimo di 39.7°C intorno alle ore 14:00. L’umidità si manterrà bassa, attestandosi intorno al 18%. Il vento soffierà moderatamente da nord con punte di 19 km/h.

Giovedì 18 Luglio

Anche giovedì il tempo sarà stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature continueranno ad aumentare, con un massimo previsto di 40.3°C intorno alle ore 13:00. L’umidità si manterrà intorno al 20%, mentre il vento soffierà moderatamente da nord-nordest.

Venerdì 19 Luglio

Venerdì il clima sarà nuovamente caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento. Il termometro raggiungerà i 40.2°C intorno alle ore 12:00, mentre l’umidità si attesterà intorno al 19%. Il vento soffierà moderatamente da nord-nordest, contribuendo a mantenere condizioni di bel tempo in città.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto indicano un clima stabile e soleggiato, con un graduale aumento delle temperature. Si consiglia di prestare attenzione alle elevate temperature, mantenendo un’adeguata idratazione e protezione solare durante le ore più calde della giornata.