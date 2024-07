Meteo Trieste, previsioni da Mercoledì 17 a Venerdì 19 Luglio

Meteo Trieste prossimi giorni 17 Luglio, 18 Luglio, 19 Luglio: temperature in aumento con cieli variabili

Le previsioni del tempo per Trieste nei prossimi giorni vedono un graduale aumento delle temperature e una variazione delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni giornaliere.

Meteo per Mercoledì, 17 Luglio, 2024

Mercoledì a Trieste ci attendiamo un inizio di giornata con cielo sereno e temperature che si aggirano intorno ai 23-24°C, con un’umidità del 60-70%. Nel corso della mattinata è previsto un aumento delle nubi, con una probabilità di precipitazioni nel tardo mattino. Le temperature saliranno fino a toccare i 36°C verso mezzogiorno, con un calo delle precipitazioni. Nel pomeriggio, il cielo si libererà nuovamente e le temperature si manterranno attorno ai 33-34°C. Il vento soffierà da est-nordest con intensità compresa tra 5 e 20 km/h.

Meteo per Giovedì, 18 Luglio, 2024

Giovedì, le condizioni meteorologiche a Trieste saranno caratterizzate da un cielo variabile. Al mattino, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature intorno ai 28-30°C e un’umidità del 45-50%. Nel corso della giornata, le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e un calo delle temperature. Il vento soffierà da est-nordest con intensità compresa tra 20 e 25 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si libererà ulteriormente, con temperature che si manterranno attorno ai 33-34°C.

Meteo per Venerdì, 19 Luglio, 2024

Venerdì a Trieste, il cielo si presenterà nuvoloso con nubi sparse, e le temperature si manterranno attorno ai 27-35°C. L’umidità sarà compresa tra il 40% e il 60%, con venti da est-nordest con intensità variabile tra 6 e 19 km/h. Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 30-33°C.

In conclusione, ci aspettiamo un aumento delle temperature nei prossimi giorni a Trieste, con un mix di cielo sereno, nuvolosità e nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteorologiche e prendere le dovute precauzioni in base alle previsioni del tempo. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.