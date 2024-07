Forte ondata di caldo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare per 10 regioni

L’Italia continua a essere stretta nella morsa di un’intensa ondata di calore, causata dal persistere di un vasto promontorio di alta pressione africana. Questo fenomeno meteorologico sta portando temperature roventi su tutto il territorio nazionale, da nord a sud. L’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso per temperature molto elevate e condizioni di onda di calore su numerose regioni. Ecco i dettagli delle previsioni per i prossimi giorni.

Previsioni di fenomeni intensi

Emilia-Romagna

Per le prossime 6-9 ore, la regione Emilia-Romagna vedrà temperature elevate con punte massime che supereranno i 38°C.

Umbria e Campania

Le temperature elevate persisteranno in Umbria e Campania per le prossime 36-48 ore. In queste regioni, si prevedono punte massime fino a 40°C.

Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

Per le prossime 48-60 ore, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia saranno colpite da un’ondata di calore intensa. Le temperature massime previste supereranno i 40°C nelle relative aree interne.

Sardegna

Anche la Sardegna dovrà fare i conti con temperature elevate per le prossime 36-48 ore.

Toscana

Dal tardo mattino di giovedì 17 luglio 2024, e per le successive 36 ore, la Toscana registrerà temperature elevate con punte massime previste fino a 38-39°C.

L’Aeronautica Militare e le autorità sanitarie raccomandano di adottare misure preventive per proteggersi dal caldo estremo. È consigliato rimanere idratati, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, indossare abiti leggeri e di colore chiaro e prestare particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili. Inoltre, si consiglia di seguire costantemente gli aggiornamenti meteorologici e le indicazioni delle autorità locali.