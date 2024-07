Grave incendio a Nova Siri, in Basilicata: muoiono due vigili del fuoco

La Basilicata continua a essere devastata dalle fiamme, con incendi che imperversano soprattutto lungo l’entroterra ionico. Uno degli incendi più gravi si è verificato a Nova Siri, causando la tragica morte di due persone.

A perdere la vita due vigili del fuoco appartenenti a una squadra impegnata nelle operazioni di spegnimento del rogo, nei pressi di contrada Cocciuolo. Le dinamiche dell’evento non sono ancora chiare e sono in corso accertamenti per comprendere come si sia verificata la tragedia. Vento e temperature roventi non hanno di certo facilitato le operazioni di spegnimento.

Sul luogo dell’incidente, è stato rinvenuto anche il corpo di un terzo uomo, deceduto presumibilmente da qualche giorno. Le autorità sospettano che la causa della morte sia un malore, ma ulteriori indagini saranno necessarie per confermare questa ipotesi.