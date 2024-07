Meteo Brescia, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio

Previsioni Meteo Brescia prossimi giorni 18 Luglio, 19 Luglio e 20 Luglio:

Le previsioni meteo per la città di Brescia per i prossimi giorni indicano condizioni meteorologiche variabili, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si manterranno elevate. Esaminiamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Giovedì, 18 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno, con temperature intorno ai 25°C e umidità al 56%. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio si prevedono nubi sparse e poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a toccare i 34°C verso le 15:00. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare i 26°C verso mezzanotte. Il vento soffierà con intensità leggera dai quadranti sud-est e ovest, con velocità comprese tra 1 e 10 km/h.

Venerdì, 19 Luglio 2024

La giornata si presenterà prevalentemente serena, con temperature che si manterranno sui valori attorno ai 31°C durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio si prevedono nubi sparse e poco nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 31°C e i 29°C. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, con temperature in leggero calo fino a toccare i 24°C verso mezzanotte. Il vento soffierà prevalentemente da ovest e nord-ovest, con intensità variabile tra 2 e 6 km/h.

Sabato, 20 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e piogge isolate, con temperature che si attesteranno attorno ai 23-24°C e un’umidità che raggiungerà il 78%. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio si prevedono schiarite con temperature in aumento fino a toccare i 31°C. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con temperature che si manterranno sui valori attorno ai 30°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con intensità tra 1 e 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Brescia indicano una variabilità delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, con temperature elevate e possibilità di precipitazioni nel corso del sabato. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.