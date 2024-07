Meteo CAGLIARI, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio

Previsioni Meteo Cagliari prossimi giorni 18 Luglio, 19 Luglio, 20 Luglio: tempo stabile con cielo sereno e temperature in aumento

Giovedì, 18 Luglio 2024: Il tempo a Cagliari si presenterà stabile per l’intera giornata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno in aumento, con punte di 32.7°C attese verso le ore centrali del giorno. Le precipitazioni sono assenti e il vento soffierà leggero, con una velocità media di 12 km/h proveniente da direzione S-SE. L’umidità si manterrà intorno al 50-70% per gran parte della giornata.

Venerdì, 19 Luglio 2024: Le condizioni meteorologiche continueranno a essere stabili, con cielo sereno per tutta la giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 35.4°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 33-40%. Il vento sarà debole, con una velocità media di 5-27 km/h proveniente da direzione SE. Non sono previste precipitazioni.

Sabato, 20 Luglio 2024: Il fine settimana inizierà con un cielo prevalentemente sereno, con solo alcune nubi sparse durante la notte. Le temperature massime arriveranno a 40.1°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 15-32%. Il vento soffierà leggero, con una velocità media di 2-28 km/h proveniente da direzione N-NW. Non sono previste precipitazioni.