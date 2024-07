Meteo Firenze, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio

Previsioni Meteo per Firenze

Il meteo a Firenze per i prossimi giorni prevede condizioni stabili e senza precipitazioni significative.

Giovedì, 18 Luglio 2024

Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperatura intorno ai 21°C e umidità al 77%. Il vento soffierà da est con una velocità di 2 km/h. Nel corso della giornata, le condizioni rimarranno per lo più sereno con un graduale aumento della temperatura fino a toccare i 38.2°C intorno alle 14:00, con umidità che si abbasserà intorno al 20%. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, sono previste nuvole sparse con una diminuzione della temperatura. Il vento sarà prevalente da ovest con una velocità tra i 9 e i 15 km/h.

Venerdì, 19 Luglio 2024

La giornata di venerdì si presenterà con condizioni di sereno durante la notte, temperature intorno ai 24°C e umidità al 75%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità di 2 km/h. Durante la giornata, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con un leggero aumento delle nubi nel pomeriggio, con una temperatura massima di 37.7°C e umidità al 27%. Il vento sarà predominante da ovest con una velocità che potrà raggiungere i 15 km/h.

Sabato, 20 Luglio 2024

Il sabato inizierà con condizioni sereno durante la notte con temperature intorno ai 23.8°C e umidità all’84%. Il vento soffierà da sud con una velocità di 2 km/h. Durante la giornata, sono previste condizioni di bel tempo con un graduale aumento delle nubi nel tardo mattino, seguito da un cielo coperto nel pomeriggio con temperature massime intorno ai 34.3°C e umidità al 41%. Il vento sarà predominante da ovest con una velocità compresa tra 7 e 11 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Firenze indicano un trend di condizioni stabili e temperature elevate per i prossimi giorni, con una leggera presenza di nubi nel corso del venerdì e del sabato. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate durante le ore diurne e mantenere l’idratazione adeguata.