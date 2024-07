Meteo Genova, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio

Previsioni Meteo a Genova:

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova, possiamo osservare un quadro dettagliato del tempo previsto per ciascuna giornata.

Giovedì, 18 Luglio 2024:

Il tempo giovedì inizierà con cielo coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 22°C alle prime ore del mattino. Man mano che la giornata procederà, il cielo si schiarirà, e ci attendiamo temperature massime di 29.7°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo sarà sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 28-29°C. L’umidità si manterrà intorno al 70%, mentre i venti soffieranno a una velocità media tra i 4-9 km/h, principalmente da sud-ovest.

Venerdì, 19 Luglio 2024:

Venerdì sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente serena, con temperature che inizieranno intorno ai 24-25°C nelle prime ore del giorno. Durante il corso della giornata, ci aspettiamo temperature massime di 30.9°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente, con temperature che si manterranno attorno ai 28-29°C. L’umidità oscillerà tra il 60% e il 75%, mentre i venti soffieranno da sud-ovest con una velocità media tra i 4-9 km/h.

Sabato, 20 Luglio 2024:

Sabato si preannuncia una giornata con cielo variabile. Al mattino, il cielo sarà nuvoloso con temperature attorno ai 25-26°C. Durante il giorno, il cielo si schiarirà leggermente, ma potrebbero formarsi alcune nuvole sparse nel pomeriggio, con temperature che si manterranno intorno ai 28-29°C. L’umidità sarà compresa tra il 65% e l’80%, mentre i venti soffieranno da sud con una velocità media tra i 3-7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano un clima generalmente soleggiato e caldo, con qualche parziale aumento della nuvolosità durante il fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e di adattare di conseguenza le attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per pianificare al meglio le vostre giornate.