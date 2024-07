Meteo Modena, previsioni da giovedì 18 a sabato 20 luglio

Giovedì, 18 Luglio 2024

Le previsioni meteo per giovedì indicano un inizio di giornata con nubi sparse e temperature che si aggirano intorno ai 26-27°C. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a un sole splendente e temperature in aumento fino a raggiungere i 35-36°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si manterrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 33-34°C. Il vento soffierà con intensità compresa tra i 4 e i 7 km/h, provenendo principalmente da direzione nord-nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% per gran parte della giornata.

Venerdì, 19 Luglio 2024

Venerdì ci aspetta una giornata all’insegna del sereno, con temperature iniziali intorno ai 26-27°C e un’umidità che si manterrà intorno al 60%. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno, raggiungendo i 32-33°C verso mezzogiorno. Nel primo pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature che si assesteranno intorno ai 35°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si coprirà leggermente, portando una leggera diminuzione delle temperature, che si manterranno intorno ai 30-31°C. Il vento soffierà principalmente da nord-est con intensità variabile tra i 3 e i 9 km/h.

Sabato, 20 Luglio 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da un cielo inizialmente sereno, con temperature intorno ai 25-26°C e un’umidità che si manterrà intorno al 70%. Durante la mattinata, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una diminuzione delle temperature a 22-23°C e la comparsa di piogge leggere. Nel corso del pomeriggio e della sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 30-32°C. Il vento soffierà principalmente da est con intensità variabile tra i 3 e i 9 km/h.