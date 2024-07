Meteo Palermo, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio

Previsioni meteo per Palermo

Il tempo a Palermo nei prossimi giorni sarà caratterizzato da un clima stabile e piacevole, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni.

Giovedì, 18 Luglio 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cieli sereni per la maggior parte del tempo, con temperature che oscilleranno tra i 25.5°C e i 31.3°C. L’umidità si manterrà su livelli confortevoli, variando tra il 43% e il 73%. Il vento soffierà principalmente da nord-est con velocità comprese tra 1 e 13 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Venerdì, 19 Luglio 2024

Anche venerdì sarà una giornata all’insegna del sereno, con temperature che si manterranno tra i 25°C e i 29.8°C. L’umidità oscillerà intorno al 56-72%, mentre il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra 0 e 13 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Sabato, 20 Luglio 2024

Il weekend inizierà con cieli sereni e temperature comprese tra i 24.4°C e i 31.4°C. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 30% e il 78%. Il vento soffierà principalmente da nord-est con una velocità tra i 2 e i 14 km/h. Anche in questa giornata non sono previste precipitazioni.

In conclusione, il clima a Palermo si presenterà stabile e soleggiato nei prossimi giorni, offrendo condizioni ottimali per godersi le attività all’aperto e il mare. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo e godetevi il bel tempo!