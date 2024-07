Meteo Perugia, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio

Previsioni Meteo Perugia

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia mostrano un clima stabile e piacevole, con temperature calde e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è sempre consigliabile essere preparati per eventuali cambiamenti improvvisi. Ecco le previsioni dettagliate per i prossimi tre giorni a Perugia.

Giovedì, 18 Luglio 2024

Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature in costante aumento, raggiungendo un massimo di 37.2°C intorno alle ore 15:00. Il vento soffierà con una leggera brezza proveniente da nord-est con una velocità media di 6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 16-17%. Verso sera, intorno alle ore 16:00, è prevista un’incursione di nuvole, seguita da un ritorno al sereno entro le 18:00. Le temperature caleranno leggermente, ma resteranno piacevoli, intorno ai 32-33°C.

Venerdì, 19 Luglio 2024

La giornata di Venerdì si preannuncia con un cielo completamente sereno e temperature in aumento costante fino a toccare i 36.7°C intorno alle ore 15:00. Il vento soffierà moderatamente da nord-est con una velocità media di 15 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 19-20%. Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 17:00, è previsto un aumento delle nuvole, seguito da un cielo coperto intorno alle 18:00. Tuttavia, ci si aspetta un rapido ritorno al sereno entro la serata.

Sabato, 20 Luglio 2024

La giornata di Sabato sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno con la comparsa di nubi sparse intorno alle ore 10:00. Le temperature saranno elevate, raggiungendo un picco di 36.7°C intorno alle ore 15:00. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 16 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 17-18%. Nel tardo pomeriggio, si prevede un cielo completamente sereno con temperature che scenderanno gradualmente, ma rimarranno piacevoli.