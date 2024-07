Meteo Potenza, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio

Giovedì, 18 Luglio 2024

Il tempo a Potenza giovedì sarà caratterizzato da una mattinata soleggiata con temperature in aumento fino a raggiungere i 29.5°C intorno alle ore 09:00. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con un cielo poco nuvoloso e una temperatura massima di 31°C attesa intorno alle ore 11:00. Durante il primo pomeriggio, si prevede un aumento delle nubi sparse con un calo delle temperature. Nel tardo pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso con una leggera pioggia debole intorno alle 18:00, e la temperatura scenderà a 27.9°C. Per la sera, le nubi si diraderanno, e la temperatura si manterrà intorno ai 25.2°C.

Le previsioni indicano un vento leggero con una media di 3 km/h proveniente da direzioni variabili nel corso della giornata. L’umidità sarà moderata al mattino, intorno al 51%, ma aumenterà nel tardo pomeriggio fino al 60% a causa della pioggia debole.

Venerdì, 19 Luglio 2024

Venerdì, il cielo sopra Potenza sarà prevalentemente sereno con temperature inizialmente attorno ai 23.3°C e un’umidità del 60% a mezzanotte. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento fino a 29.2°C intorno alle ore 09:00. Nel corso del pomeriggio, il tempo si manterrà stabile con cielo poco nuvoloso e temperature massime intorno ai 32.5°C intorno alle ore 13:00. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si coprirà parzialmente con una leggera diminuzione delle temperature e un’umidità in aumento fino al 53% intorno alle 19:00.

Il vento soffierà leggero provenendo da direzioni variabili al mattino e poi da nord nel corso della giornata con una velocità media tra i 3 e i 6 km/h. L’umidità si manterrà moderata durante la giornata, variando tra il 33% e il 53%, con valori minimi nelle ore centrali della giornata.

Sabato, 20 Luglio 2024

Sabato il cielo di Potenza si presenterà sereno per l’intera giornata con temperature iniziali attorno ai 23.3°C e un’umidità del 60% a mezzanotte. Durante la mattinata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature in aumento fino a 30.8°C intorno alle ore 10:00. Nel corso del pomeriggio, il tempo si manterrà sereno con temperature massime attese intorno ai 32.3°C intorno alle ore 13:00. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo rimarrà sereno con temperature in diminuzione fino a 23.2°C a mezzanotte.

Il vento soffierà leggero provenendo da direzioni variabili al mattino e poi principalmente da nord-ovest nel corso della giornata con una velocità media tra i 5 e i 9 km/h. L’umidità si manterrà moderata durante la giornata, variando tra il 31% e il 56%, con valori minimi nelle ore centrali della giornata.