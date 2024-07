Meteo Prato, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio

Previsioni Meteo per Giovedì, 18 Luglio 2024

La giornata di giovedì a Prato si preannuncia all’insegna del bel tempo con cieli prevalentemente sereni. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno raggiungere i 37,6°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà compresa tra il 18% e il 65%, mentre il vento soffierà con intensità variabile dai 2 ai 14 km/h provenendo prevalentemente da ovest e sud-ovest.

Previsioni Meteo per Venerdì, 19 Luglio 2024

Venerdì il cielo sarà inizialmente sereno, con temperature che inizieranno attorno ai 23-24°C. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà parzialmente, ma senza precipitazioni significative. Le temperature massime toccheranno quota 37°C, con umidità in leggero aumento rispetto al giorno precedente (fino al 82%). Il vento soffierà prevalentemente da sud e sud-ovest, con intensità variabile dai 2 ai 13 km/h.

Previsioni Meteo per Sabato, 20 Luglio 2024

Sabato il cielo si presenterà variabilmente nuvoloso, con temperature massime che si manterranno attorno ai 33-34°C. L’umidità sarà più elevata rispetto ai giorni precedenti, toccando punte dell’87%, ma senza precipitazioni significative. Il vento soffierà con intensità compresa tra 1 e 7 km/h, provenendo da sud-est e sud-ovest.

In conclusione, il weekend a Prato si prospetta caldo e generalmente asciutto, con temperature elevate e un’umidità che potrebbe risultare avvertibile, specie nelle prime ore del mattino e in serata. Si consiglia di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dai raggi solari e idratarsi adeguatamente.