Meteo Reggio Calabria, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio

Previsioni Meteo Reggio Calabria:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate. Andiamo ora a esaminare nel dettaglio il meteo previsto per ciascuna giornata.

Giovedì, 18 Luglio 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cieli sereni fino al pomeriggio, con una leggera presenza di nuvole nelle prime ore del mattino. Le temperature saranno comprese tra 25.3°C e 29.3°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 69-92%. I venti soffieranno da nord a una velocità media compresa tra 14 e 21 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Venerdì, 19 Luglio 2024

Venerdì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Le temperature oscilleranno tra 25.3°C e 29.6°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 65-89%. I venti soffieranno principalmente da nord con una velocità media di 13-19 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Sabato, 20 Luglio 2024

Anche per sabato sono previste condizioni di sereno con presenza di poche nuvole nelle prime ore del mattino. Le temperature varieranno tra 25.1°C e 29.7°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 63-95%. I venti soffieranno da nord con una velocità media compresa tra 11 e 21 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano un weekend all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Si consiglia di godere appieno di queste condizioni atmosferiche favorevoli per svolgere attività all’aperto e trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta.