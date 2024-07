Meteo Trento, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio

Previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento:

Prevediamo condizioni meteorologiche variabili nei prossimi giorni a Trento. Analizziamo nel dettaglio le previsioni giornaliere per Giovedì 18 Luglio 2024, Venerdì 19 Luglio 2024 e Sabato 20 Luglio 2024.

Giovedì 18 Luglio 2024:

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai 21 gradi Celsius e un’umidità del 84%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso, con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 29.7 gradi Celsius intorno alle 10:00. Il vento soffierà da sud-sudest con una velocità compresa tra 0 e 4 km/h. Nel pomeriggio avremo cielo sereno con temperature massime intorno ai 32.5 gradi Celsius e un’umidità del 45%. Il vento sarà moderato proveniente da direzione sud. In serata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in diminuzione e un’umidità che oscillerà tra il 61% e il 77%. Il vento sarà debole, proveniente da sud-sudest.

Venerdì 19 Luglio 2024:

Il tempo subirà un cambiamento repentino. La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 23.6 gradi Celsius con un’umidità del 76%. Nel corso della mattinata avremo nubi sparse con un aumento delle temperature fino a 30.7 gradi Celsius intorno alle 10:00, accompagnate da un vento leggero da sud-sudest. Nel primo pomeriggio avremo un repentino cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di temporali e grandine, temperature intorno ai 26.4 gradi Celsius e un’umidità del 68%. Nel tardo pomeriggio avremo piogge e temporali con temperature in diminuzione e un’umidità in aumento. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità tra 0 e 11 km/h. In serata il tempo si manterrà coperto con piogge e temperature intorno ai 21.2 gradi Celsius e un’umidità dell’83%. Il vento sarà debole proveniente da ovest-nordovest.

Sabato 20 Luglio 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 20.6 gradi Celsius, accompagnate da un’umidità dell’84%. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà dalle nubi e avremo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 28.3 gradi Celsius intorno alle 10:00, con un’umidità del 47%. Nel pomeriggio avremo cielo sereno con temperature massime intorno ai 32.7 gradi Celsius e un’umidità del 30%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità compresa tra 6 e 13 km/h. In serata il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in diminuzione e un’umidità in aumento. Il vento sarà debole proveniente da sud.

In base alle previsioni meteo, appare evidente una variazione significativa delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Trento, con un passaggio da cielo sereno e poco nuvoloso a temporali e piogge, per poi tornare a condizioni di sereno e poco nuvoloso. Si consiglia di prestare attenzione ai cambiamenti meteo e di adattare le attività all’evolversi delle condizioni atmosferiche.