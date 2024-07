Meteo Trieste, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio

Previsioni Meteo per Trieste nei Prossimi Giorni

Le previsioni meteo per Trieste indicano un clima variabile nei prossimi giorni, con una tendenza al sereno, ma con la probabilità di nubi sparse e temporali in arrivo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

**Giovedì, 18 Luglio 2024**

La giornata di giovedì si prospetta con un cielo prevalentemente sereno fino al pomeriggio, quando si potrebbero verificare alcune nubi sparse. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi attesi intorno ai 36 gradi Celsius nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità variabile tra i 5 e i 25 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% durante la giornata.

**Venerdì, 19 Luglio 2024**

Venerdì la situazione meteorologica subirà un cambiamento significativo. La giornata inizierà con cielo sereno, ma nel pomeriggio sono previste nubi sparse e un aumento dell’umidità. Le temperature massime raggiungeranno i 36-37 gradi Celsius, con un repentino calo nel tardo pomeriggio dovuto a un temporale con grandine, seguito da una rapida diminuzione della temperatura. Il vento sarà prevalentemente da est-nordest con una velocità media di 10-20 km/h.

**Sabato, 20 Luglio 2024**

Sabato si preannuncia una giornata instabile con cielo nuvoloso e coperto per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno intorno ai 30 gradi Celsius, con un’umidità che si manterrà tra il 50 e il 60%. Il vento sarà moderato proveniente da est-nordest con velocità tra i 10 e i 25 km/h. Nel tardo pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche con schiarite e cielo sereno.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste indicano un mix di condizioni meteo variabili nei prossimi giorni, con una tendenza al sereno ma con possibili precipitazioni e temporali. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione del meteo e prendere le opportune precauzioni, specialmente nei momenti di instabilità atmosferica. Restate aggiornati sulle previsioni e godetevi le bellezze del territorio triestino in sicurezza.