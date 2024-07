Meteo Venezia, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio

Previsioni Meteo per Venezia

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Venezia mostrano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa aspettarci giorno per giorno.

Giovedì, 18 Luglio 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e una temperatura di 28.1°C alle prime ore del mattino. L’umidità si attesterà intorno al 74% con venti provenienti dalla direzione nordest, con una velocità media di 12 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà ulteriormente e il sole prevarrà con temperature in aumento fino a 32.5°C nel primo pomeriggio. La direzione del vento tenderà a virare verso sud-sudest mantenendo una velocità moderata. Nel tardo pomeriggio e in serata, il tempo sarà stabile con temperature intorno ai 30°C e venti deboli provenienti da ovest-nordovest.

Venerdì, 19 Luglio 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni di sereno prevalente al mattino con temperature iniziali intorno ai 26.8°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 71% con venti provenienti da nord. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con temperature in costante aumento fino a toccare i 33.1°C a metà giornata. Nel primo pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente e nel tardo pomeriggio sono previste precipitazioni, con una temperatura di 32.4°C. In serata, il cielo si schiarirà nuovamente e le temperature si manterranno attorno ai 30°C con venti deboli che soffieranno da nord-nordovest.

Sabato, 20 Luglio 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da un cielo coperto con precipitazioni al mattino e una temperatura iniziale di 25.7°C. L’umidità si manterrà intorno all’82% con venti provenienti da nordovest. Nel corso della mattinata, le precipitazioni si attenueranno e il cielo si manterrà nuvoloso, con temperature in aumento fino a 31.1°C nel corso del pomeriggio. Nel primo pomeriggio, il cielo si schiarirà parzialmente, mentre in serata le condizioni meteorologiche miglioreranno ulteriormente con temperature attorno ai 29.7°C e venti deboli provenienti da sud-sudest.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia mostrano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un mix di sereno, nuvolosità e precipitazioni. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per essere preparati a qualsiasi eventualità.