Meteo Verona, previsioni da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio

Previsioni Meteo Verona:

Il tempo a Verona per i prossimi giorni si preannuncia variabile e in parte instabile, con possibili precipitazioni e un’alternanza tra giornate soleggiate e temporali. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 18 Luglio 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse, con una temperatura che si aggira intorno ai 25-26°C e un’umidità del 67-71%. Nel corso della mattinata il cielo si schiarirà, portando a condizioni di sereno con temperature in rapida ascesa fino a 32-34°C. Il vento soffierà da est con una velocità variabile tra 11 e 15 km/h. Nel pomeriggio e sera il cielo rimarrà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 33-34°C e il vento proveniente da est con una leggera diminuzione di intensità.

Venerdì, 19 Luglio 2024:

La giornata inizierà con condizioni di sereno, temperature intorno ai 25-26°C e umidità attorno al 67-69%. Durante la mattinata il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a 33-34°C e un’umidità che si attesterà intorno al 42-48%. Nel pomeriggio le nubi sparse porteranno a un calo delle temperature, seguito da un aumento dell’umidità e precipitazioni a partire dalle 14:00 con una velocità del vento che raggiungerà i 24 km/h proveniente da nord-est. La pioggia proseguirà fino alle 18:00 con una diminuzione dell’intensità del vento e un calo delle temperature. Durante la sera e la notte il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso con temperature in discesa e vento da nord-est.

Sabato, 20 Luglio 2024:

La giornata inizierà con un temporale alle prime ore del giorno, seguito da un cielo parzialmente nuvoloso con temperature di 22-23°C e un’umidità che si manterrà intorno all’88%. Durante la mattinata il cielo si schiarirà portando a condizioni di sereno con temperature in aumento fino a 28-30°C e una diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio e sera il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 31-32°C e un’umidità intorno al 47-52%. Il vento soffierà da sud con una velocità variabile tra 3 e 8 km/h.

Queste previsioni meteo per Verona mostrano un quadro climatico variegato e in parte instabile. È consigliabile prestare attenzione alle eventuali precipitazioni, soprattutto nella giornata di venerdì, e tenere in considerazione le variazioni delle temperature e dell’umidità in modo da potersi adeguare adeguatamente alle condizioni meteorologiche.