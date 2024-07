Stop CALDO AFRICANO: c’è la data della svolta

Da molti giorni l’Italia fa i conti con una importante ondata di calore, dettata dalla presenza di un anticiclone africano esteso su gran parte dell’Europa meridionale. Un Anticiclone che impone un clima difficile da sopportare, sia nelle aree interne che lungo le coste, dove temperature elevate e umidità mettono a dura prova la popolazione. Questa lunga ondata di caldo però si avvicina finalmente a una conclusione.

Analizzando le più recenti proiezioni dei modelli meteorologici, si osserva che l’anticiclone africano andrà in contro a un netto indebolimento nel corso della settimana prossima, concedendoci un ritorno a un clima più normale. Ma andiamo per gradi. Fino al weekend ci sarà ancora da soffrire in quanto il calore persistente e l’umidità saranno gli elementi prevalenti, eppure a partire dalla domenica si avranno già i primi segnali di un cambiamento. Una modesta ondulazione atlantica in transito sulle regioni settentrionali produrrà dei temporali e un calo termico di qualche grado, concedendo un po’ di refrigerio, anche se i tassi di umidità generalmente elevati renderanno meno percettibile l’attenuazione della calura. Poco o nulla cambierà sul resto d’Italia, con le regioni centro-meridionali ancora nella canicola africana e temperature fino ai 40 gradi.

L’attenuazione del caldo africano inizierà a manifestarsi con l’inizio della settimana, quando si prevede che anche nelle regioni del centro-sud le temperature inizieranno a scendere di alcuni gradi, grazie all’arrivo di correnti più fresche di origine atlantica. Le temperature non subiranno un abbassamento drastico, ma un calo di qualche grado unito a una discreta ventilazione settentrionale che faranno percepire sicuramente un caldo meno asfissiante.

A seguire, verso metà settimana, l’anticiclone africano dovrebbe ritirarsi definitivamente favorendo un ulteriore abbassamento delle temperature, che potrebbero riassestarsi finalmente sui valori medi del periodo, almeno per qualche giorno. Stiamo parlando dunque del periodo centrale della prossima settimana (24-26 Luglio). E’ allora che potremo finalmente godere di un clima più gradevole, forse con la minaccia di qualche temporale qua e là, specie nelle aree interne. Ma di questo ne riparleremo nei prossimi giorni con ulteriori aggiornamenti alla mano.