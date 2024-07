Violento incendio in una fabbrica del ferrarese, enorme nube di fumo nero. Feriti gravi.

Mercoledì mattina, poco dopo le 7, un violento incendio è scoppiato all’interno di un’azienda di Fiscaglia, nel ferrarese, specializzata nella lavorazione di profilati di plastica. Le fiamme altissime e una colonna di fumo nero si sono rese visibili a decine di chilometri di distanza, destando preoccupazione tra la popolazione locale.

L’incendio è scoppiato in via Lidi Ferraresi, la strada che collega Dogato a Ostellato. Secondo le prime notizie, almeno 5 persone sarebbero rimaste ferite durante l’incidente, di cui 2 in modo grave.

Numerosi soccorsi sono giunti sul luogo dell’incendio. Le squadre del 118, insieme ai carabinieri, alla polizia e ai vigili del fuoco, sono intervenute prontamente. Vista la gravità della situazione, è stato utilizzato anche un elicottero per monitorare l’area e coordinare le operazioni di spegnimento dall’alto.

La sindaca di Ostellato (comune limitrofo), Elena Rossi, ha subito allertato la popolazione sulla pericolosità della nube di fumo che, spinta dal vento, si stava dirigendo verso il paese. Il comandante dei vigili del fuoco ha diffuso una raccomandazione per gli abitanti delle zone di Fiscaglia e Ostellato, invitandoli a rimanere all’interno delle proprie case con vetri e tapparelle chiuse per evitare l’inalazione del fumo tossico.

Le autorità hanno preso provvedimenti anche per la sicurezza dei più piccoli. Le attività dei campi estivi sono state immediatamente sospese e i bambini sono stati portati all’interno delle scuole, lontano dalla nube di fumo. Questa misura preventiva è stata adottata per garantire la loro sicurezza fino a quando la situazione non sarà sotto controllo.