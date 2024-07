Meteo Aosta, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Luglio

Venerdì, 19 Luglio 2024:

Il tempo a Aosta venerdì sarà caratterizzato da cieli prevalentemente sereni durante la mattina e il pomeriggio, con una lieve presenza di nuvole sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori massimi intorno ai 34 gradi Celsius intorno alle 13:00. L’umidità si manterrà moderata, oscillando tra il 13% e il 27%. Il vento soffierà debolmente da ovest-sudovest con velocità compresa tra 1 km/h e 27 km/h.

Sabato, 20 Luglio 2024:

Sabato, il cielo sopra Aosta sarà prevalentemente sereno con solo alcune nuvole sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi Celsius intorno alle 14:00. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 26% e il 61%. Il vento sarà generalmente debole, proveniente da diverse direzioni, con velocità comprese tra 2 km/h e 11 km/h.

Domenica, 21 Luglio 2024:

Domenica il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con presenza di nubi sparse durante la notte e la mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 27 gradi Celsius durante il giorno e scenderanno leggermente durante la sera. L’umidità sarà più elevata rispetto ai giorni precedenti, oscillando tra il 48% e l’83%. Il vento sarà prevalentemente debole, con velocità comprese tra 1 km/h e 6 km/h, proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, il fine settimana ad Aosta sarà caratterizzato da condizioni meteo generalmente stabili, con temperature gradevoli e presenza di alcune nuvole sparse. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche, ma nel complesso è previsto un weekend piacevole per chiunque abbia in programma attività all’aperto.