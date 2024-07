Meteo BARI, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Luglio

Venerdì, 19 Luglio 2024

Il tempo a Bari per il prossimo venerdì si preannuncia stabile e soleggiato. Le temperature saranno in linea con la media del periodo estivo, con valori massimi intorno ai 33-34°C. L’umidità si manterrà tra il 45% e il 65%, garantendo un clima piacevole. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità compresa tra i 10 e i 20 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Sabato, 20 Luglio 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da un inizio soleggiato, con temperature che si aggireranno intorno ai 31-32°C e un’umidità leggermente superiore rispetto al giorno precedente. Verso la metà della notte, è previsto un temporale con una diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità. Durante la giornata, il tempo si manterrà variabile con possibili temporali nel pomeriggio, accompagnati da un calo delle temperature. Il vento spirerà prevalentemente da nord-est con intensità compresa tra i 10 e i 17 km/h.

Domenica, 21 Luglio 2024

La domenica si prospetta come una giornata caratterizzata da sereno e temperature piacevoli. Le massime si attesteranno intorno ai 31-32°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 55-65%. Il vento sarà prevalentemente da est con un’intensità tra i 7 e i 14 km/h. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili per l’intera giornata, senza precipitazioni e con un clima ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per il prossimo fine settimana a Bari, consentendo a residenti e turisti di pianificare al meglio le proprie attività all’aperto. È sempre consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.