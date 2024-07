Meteo Catanzaro, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Luglio

Venerdì, 19 Luglio 2024

Per Venerdì si prevede una giornata generalmente serena con temperature in aumento durante la mattina. Nel pomeriggio, tuttavia, si avrà un aumento della nuvolosità con cielo coperto e possibilità di precipitazioni, soprattutto verso sera. Le temperature massime raggiungeranno i 33 gradi, mentre le minime si manterranno intorno ai 25 gradi. Il vento soffierà da ovest-nordovest con intensità variabile tra i 28 e i 36 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, attestandosi intorno al 60-70% durante la giornata.

Sabato, 20 Luglio 2024

Il Sabato si prospetta come una giornata principalmente serena con cielo poco nuvoloso. Le temperature saranno in lieve diminuzione rispetto al giorno precedente, con valori massimi intorno ai 34 gradi. Il vento soffierà da ovest-nordovest con intensità variabile tra i 24 e i 34 km/h. L’umidità sarà in diminuzione, attestandosi intorno al 45-60% durante la giornata. La sera e la notte si prevedono condizioni di sereno con temperature che si abbasseranno fino a toccare i 22 gradi.

Domenica, 21 Luglio 2024

La Domenica sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 31-32 gradi, mentre le minime notturne raggiungeranno i 24 gradi. Il vento soffierà da ovest-nordovest con intensità variabile tra i 5 e i 13 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 50% e il 75% durante la giornata. In serata si avrà un graduale calo delle temperature con cielo sempre sereno.

Con queste previsioni meteo, è consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata, e tenere in considerazione la possibilità di precipitazioni nella giornata di Venerdì. Soprattutto per chi ha pianificato attività all’aperto, è consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni meteo.