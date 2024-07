Meteo Firenze, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Luglio

Venerdì, 19 Luglio 2024

Il tempo a Firenze per Venerdì si prevede generalmente sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno a 23.8°C a mezzanotte, con un’umidità del 74%. Durante la notte, le temperature diminuiranno leggermente, ma l’umidità rimarrà costante. Il vento soffierà leggero da est durante le prime ore, per poi ruotare verso sud-est e sud-ovest al mattino. Nel pomeriggio, ci sarà un aumento delle temperature fino a un massimo di 38.1°C alle 14:00, seguito da una leggera diminuzione verso sera. La direzione del vento cambierà da ovest a nord-ovest nel pomeriggio, con raffiche più forti. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, scendendo al 23% alle 13:00.

Sabato, 20 Luglio 2024

Per Sabato, a Firenze, il tempo si manterrà generalmente sereno. Le temperature inizieranno a 23.9°C a mezzanotte, con un’umidità dell’81%. Durante la notte, le temperature rimarranno costanti, ma l’umidità diminuirà. Il vento soffierà leggero da est durante le prime ore, per poi ruotare verso ovest e nord-ovest durante la giornata. Nel pomeriggio, ci sarà un aumento delle temperature fino a un massimo di 34.8°C alle 13:00. Nel tardo pomeriggio, è prevista la comparsa di nubi sparse e, in seguito, piogge moderate alle 14:00 con un aumento della velocità del vento da nord-ovest. L’umidità aumenterà fino al 63% alla 20:00.

Domenica, 21 Luglio 2024

La giornata di Domenica a Firenze si preannuncia variabile. Le temperature inizieranno a 23.1°C a mezzanotte, con un’umidità dell’88%. Durante la notte, le temperature diminuiranno leggermente, e l’umidità rimarrà costante. Il vento soffierà leggero da sud-est durante le prime ore, poi ruoterà verso nord-ovest e nord durante la giornata. Nel pomeriggio, ci sarà un aumento delle temperature fino a un massimo di 36.3°C alle 12:00. Nel tardo pomeriggio, è prevista la comparsa di nubi sparse e cielo coperto con una diminuzione della velocità del vento. L’umidità aumenterà fino al 74% alle 23:00.

Queste previsioni meteo offrono un quadro completo del tempo a Firenze nei prossimi giorni, consentendo a residenti e visitatori di pianificare al meglio le attività all’aperto e di prepararsi adeguatamente alle variazioni delle condizioni meteorologiche.