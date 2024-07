Meteo: il cambiamento è alle porte, fine del caldo insopportabile?

Il caldo africano che attanaglia l’Italia da oltre due settimane sembra essere arrivato davvero al capolinea. Cominciano ad intravedersi scenari decisamente più dinamici e soprattutto più freschi per quanto riguarda l’evoluzione meteo della prossima settimana. I primi cambiamenti in realtà potrebbero giungere già da questo weekend, a cominciare dal Nord Italia dove l’anticiclone nordafricano comincerà a mostrare evidenti segni di debolezza.

Aria più fresca in alta quota si intrufolerà sulle regioni del nord dopo aver valicato l’arco alpino. L’arrivo di queste correnti più fresche da nord-ovest, ovvero provenienti dalla Francia, non passerà inosservato e potrebbe far fiorire numerosi temporali prima al Nord-ovest e poi anche al Nord-est tra sabato e domenica. Questi temporali potrebbero rivelarsi parecchio violenti tanto da generare grandinate con chicchi di medie o grosse dimensioni e anche intense raffiche di vento.

Col passare delle ore, questa massa d’aria più fresca potrebbe raggiungere anche le regioni del centro e del sud entro l’inizio della prossima settimana. Anche in questo caso, avremo a che fare con un calo delle temperature e l’arrivo di acquazzoni e temporali su diverse nostre regioni centro-meridionali, soprattutto nella giornata di lunedì.

Quanto scenderanno le temperature?

In questa prima fase di cambiamenti, in verità, il calo termico non sarà particolarmente imponente. Certamente avremo una riduzione della calura nordafricana tanto che passeremo da temperature vicine ai 38 o 40 °C a valori più vicini ai 30 °C. Insomma, entro l’inizio della prossima settimana potremmo tornare verso una normalità estiva.

Un ulteriore calo delle temperature potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana, più precisamente tra il 24 e il 25 luglio, grazie ad aria realmente più fresca proveniente dai quadranti settentrionali.