Meteo Potenza, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Luglio

Venerdì, 19 Luglio 2024

Il tempo previsto per venerdì 19 Luglio 2024 a Potenza sarà caratterizzato da sereno nella prima parte della giornata con temperature iniziali intorno ai 22-23 °C e umidità che si manterrà attorno al 70-80%. Nel corso della mattinata e fino al primo pomeriggio, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature massime che raggiungeranno i 31-32 °C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente con nubi sparse e la temperatura diminuirà leggermente fino a 30 °C. Nel tardo pomeriggio e in serata, è previsto un cielo nuvoloso con temperature attorno ai 25-27 °C. Il vento avrà una velocità compresa tra 3 e 11 km/h, proveniente principalmente da direzioni sud-ovest, sud e ovest.

Sabato, 20 Luglio 2024

Sabato 20 Luglio 2024, il meteo a Potenza prevede una giornata soleggiata con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori minimi intorno ai 22 °C nelle prime ore del mattino e massime che arriveranno a toccare i 32-33 °C nelle ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà attorno al 30-40%. Il vento sarà leggero con velocità tra 1 e 11 km/h, proveniente prevalentemente da direzioni nord-ovest, nord e nord-est. In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con temperature che si manterranno intorno ai 23-25 °C.

Domenica, 21 Luglio 2024

Domenica 21 Luglio 2024, il meteo a Potenza si conferma all’insegna del sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno stabili, con valori minimi intorno ai 21-23 °C e massime che raggiungeranno i 31-33 °C. L’umidità si manterrà attorno al 25-35%. Il vento sarà leggero con velocità tra 1 e 12 km/h, proveniente principalmente da direzioni nord, nord-est e ovest. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 23-26 °C. In generale, le previsioni meteo per Potenza indicano condizioni stabili e un clima caldo e asciutto per l’intero fine settimana.