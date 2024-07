Meteo Roma, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Luglio

Venerdì, 19 Luglio 2024:

Le previsioni meteo per Roma per Venerdì, 19 Luglio 2024, indicano una giornata caratterizzata da sereno e temperature in aumento. La mattina inizierà con temperature intorno ai 26 gradi, con un’umidità del 81%. Nel corso della giornata, le temperature saliranno fino a toccare i 38 gradi intorno alle 11:00, con un’umidità che diminuirà fino al 19%. Il vento soffierà con una velocità variabile tra 3 e 18 km/h, prevalentemente proveniente da direzioni sud-ovest e ovest-sud-ovest. La serata si concluderà con temperature intorno ai 27 gradi e un’umidità del 87%.

Sabato, 20 Luglio 2024:

Per Sabato, 20 Luglio 2024, Roma godrà di condizioni meteo simili a quelle della giornata precedente. La giornata inizierà con temperature intorno ai 26 gradi e un’umidità del 85%. Nel corso della giornata, le temperature saliranno fino a 34 gradi intorno alle 15:00, con un’umidità che si manterrà intorno al 41%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 5 e 19 km/h, principalmente proveniente da direzioni sud, sud-ovest e ovest-sud-ovest. La serata si concluderà con temperature intorno ai 26 gradi e un’umidità del 73%.

Domenica, 21 Luglio 2024:

La giornata di Domenica, 21 Luglio 2024, inizierà con condizioni di sereno, temperature intorno ai 26 gradi e un’umidità del 75%. Durante la mattinata, le temperature saliranno fino a 35 gradi intorno alle 11:00, con un’umidità che diminuirà fino al 40%. Nel pomeriggio, si prevede un parziale aumento della nuvolosità con temperature massime intorno ai 36 gradi, mantenendo un’umidità intorno al 32%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 19 km/h, proveniente da direzioni sud, sud-ovest e ovest-sud-ovest. La serata si concluderà con temperature intorno ai 28 gradi e un’umidità del 61%, con un cielo nuvoloso.

Queste previsioni indicano un weekend con temperature elevate e condizioni di sereno prevalenti, con un aumento della nuvolosità solo nella giornata di Domenica. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate e mantenere un adeguato livello di idratazione.