Meteo Trieste, previsioni da Venerdì 19 a Domenica 21 Luglio

Venerdì, 19 Luglio 2024

Per Venerdì 19 Luglio 2024, a Trieste, la giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento, con venti provenienti da est-nordest. Le condizioni rimarranno stabili fino alle ore 10:00, quando il cielo si coprirà parzialmente. Le temperature massime raggiungeranno i 35°C verso le 11:00, per poi diminuire leggermente con l’arrivo di nubi sparse. Nel pomeriggio, la temperatura si manterrà intorno ai 32-37°C con venti provenienti da sud-ovest. Nel tardo pomeriggio è previsto un aumento dell’umidità e un cielo coperto, con possibilità di piogge e temporali ad est e nord-est. Le precipitazioni si intensificheranno verso sera, con temperature che oscilleranno intorno ai 27-29°C e venti provenienti da est-nordest.

Le condizioni meteo per Venerdì saranno caratterizzate da un’umidità compresa tra il 30% e il 67%, con venti che raggiungeranno i 25 km/h provenienti da nord-nordest. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche e di prendere le dovute precauzioni.

Sabato, 20 Luglio 2024

Per Sabato 20 Luglio 2024, le previsioni meteo indicano un inizio giornata con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno intorno ai 25-27°C, con venti provenienti da est-nordest. Verso le prime ore del mattino è prevista precipitazione sotto forma di pioggia, con un aumento dell’umidità. Le condizioni meteorologiche rimarranno instabili fino al tardo mattino, con temperature comprese tra i 27-28°C.

Nel pomeriggio, si prevede una diminuzione delle precipitazioni e un parziale diradamento delle nubi, con temperature che si manterranno intorno ai 30°C e venti provenienti da est-nordest. Verso sera, è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo sereno e temperature comprese tra i 24-26°C.

Le condizioni meteo per Sabato saranno caratterizzate da un’umidità compresa tra il 45% e il 63%, con venti che potranno raggiungere i 25 km/h provenienti da est-nordest. Si consiglia di prestare attenzione agli improvvisi cambiamenti delle condizioni atmosferiche e di pianificare le attività outdoor di conseguenza.

Domenica, 21 Luglio 2024

Per Domenica 21 Luglio 2024, a Trieste, la giornata si aprirà con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 23-28°C, con venti provenienti da est. Durante le prime ore del mattino, le condizioni atmosferiche rimarranno stabili, con una leggera diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità.

Nel corso della mattinata, è previsto un aumento delle nubi sparse e delle condizioni di instabilità, con temperature che oscilleranno intorno ai 28-29°C e venti provenienti da ovest-nord-ovest. Nel pomeriggio, si prevede un parziale diradamento delle nubi, con temperature che si manterranno intorno ai 29-30°C e venti provenienti da nord-ovest.

Verso sera, è previsto un aumento delle condizioni di copertura nuvolosa, con temperature comprese tra i 25-28°C e venti provenienti da est-nordest. L’umidità sarà compresa tra il 46% e il 74%, con venti che potranno raggiungere i 6 km/h provenienti da est. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche e di pianificare le attività outdoor di conseguenza.