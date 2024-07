Previsioni meteo: il caldo Africano lascia spazio a temporali e calo termico, ecco da quando

Siamo ormai giunti all’apice di un’ondata di calore che da oltre una decina di giorni stringe l’Italia in una morsa rovente. La causa di questo fenomeno è un vasto promontorio sub-tropicale di matrice nord-africana, che ha portato temperature elevatissime e condizioni di afa su gran parte della penisola. Finalmente però un cambiamento significativo è alle porte.

Dopo una lunga e incontrastata egemonia, l’anticiclone africano sarà ferito da un vortice depressionario di origine atlantica in avvicinamento dall’Europa settentrionale. Questa massa d’aria più fresca e instabile raggiungerà l’Europa centrale nel corso di sabato, portando forti temporali soprattutto sulla Francia. Nella giornata di domenica 21 luglio, il fronte freddo arriverà anche sull’Italia settentrionale. Sarà in questa fase che assisteremo al deterioramento del cuneo di alta pressione africana, con un netto peggioramento del tempo a iniziare appunto dalle regioni settentrionali.

Forti temporali e calo termico al Nord

I temporali previsti per domenica saranno intensi, con possibili grandinate e un calo termico significativo di alcuni gradi. Questi fenomeni porteranno un primo refrigerio tanto atteso, ma non senza qualche conseguenza. Infatti, la presenza di tanta energia in gioco e contrasti termici notevoli potrebbero scatenare fenomeni localmente violenti, con temporali che potrebbero risultare molto forti e pericolosi.

Il calo termico, stimato intorno ai 3-5 gradi, si farà sentire in modo evidente soprattutto a seguito dell’arrivo di piogge e temporali, quando le temperature scenderanno abbastanza da concedere un po’ di sollievo dopo una lunga fase di caldo anomalo.

Evoluzione per il Centro-Sud: attenuazione del caldo Africano

Domenica, il caldo e l’afa continueranno a persistere al Centro-Sud, ma già si noteranno i primi segni di cambiamento. Le aree interne e le regioni adriatiche vedranno degli addensamenti nuvolosi e qualche temporale qua e là, preludio all’imminente ritirata dell’anticiclone africano anche in queste regioni. Infatti, lunedì, la saccatura, ormai evoluta in goccia fredda (un piccolo cut-off depressionario), attraverserà le regioni centro-meridionali, portando un generale calo termico e temporali sparsi, più probabili nelle aree interne e settori adriatici. Anche in questo caso i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi visto il grande calore accumulato nei bassi strati atmosferici dopo giorni e giorni di anticiclone africano.

Non ci dovremo aspettare un vero e proprio crollo termico, ma un calo intorno ai 3-5 gradi (localmente superiore) che permetterà di tornare a respirare. I valori termici caleranno anche di notte, concedendo un po’ di refrigerio dopo un lungo periodo di notti tropicali in cui i termometri hanno fatto registrare minime addirittura vicine ai 30°C. Dunque da inizio settimana, almeno per qualche giorno, potremo godere di un caldo più normale e abbastanza sopportabile, complice anche un rimescolamento dell’aria che diminuirà i livelli di umidità relativa.

Non si esclude, inoltre, l’arrivo di altri impulsi instabili nei giorni successivi. La situazione meteorologica potrebbe rimanere dinamica, e ulteriori aggiornamenti saranno necessari per monitorare l’evoluzione di questo scenario. Continuate a seguirci per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul tempo nei prossimi giorni.