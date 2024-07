Terribile incendio in un palazzo a Nizza: numerose vittime e feriti

Nizza, Francia – Sette persone, tra cui tre bambini, hanno perso la vita la scorsa notte in un devastante incendio che ha colpito un edificio residenziale nel quartiere popolare di Moulins, a Nizza, sulla Costa Azzurra. L’incendio è scoppiato intorno alle 2:30 del mattino al settimo piano dell’edificio, diffondendosi rapidamente e provocando una tragedia di proporzioni inimmaginabili.

I vigili del fuoco di Nizza hanno confermato il bilancio delle vittime e hanno segnalato che diverse persone sono rimaste ferite. Tra i feriti, una persona versa in condizioni molto gravi mentre altre due sono in condizioni critiche. In totale, i soccorritori hanno salvato almeno 35 persone dall’edificio in fiamme, lavorando instancabilmente per tutta la notte per mettere in salvo i residenti.

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite, ma il pubblico ministero di Nizza ha dichiarato che si sta indagando sulla “pista criminale”. Un’indagine per “incendio doloso” è stata aperta, e gli investigatori stanno lavorando per determinare se l’incendio sia stato appiccato intenzionalmente.

Le autorità locali e nazionali hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie delle vittime e hanno assicurato il loro impegno a far luce sull’accaduto.