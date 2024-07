Vasto incendio alla periferia di Roma: evacuate alcune abitazioni. Le raccomandazioni della Protezione Civile.

Un vasto incendio sta da ieri colpendo la zona Casal Lumbroso-Massimina, alla periferia di Roma. Le fiamme, iniziate da un focolaio di sterpaglie, si sono rapidamente propagate a causa delle elevate temperature e del vento, lambendo abitazioni e interessando alcune strutture industriali. Il fuoco ha causato un denso fumo che ha reso necessaria l’evacuazione preventiva di diverse case nell’area circostante.

L’incendio ha avuto origine in un’area verde nelle vicinanze del parco acquatico Hydromania, un popolare punto di ritrovo estivo. Le fiamme si sono poi estese rapidamente, arrivando a lambire alcune abitazioni e coinvolgendo un capannone adibito alla produzione tessile. La rapida diffusione del fuoco ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che sono ancora al lavoro per domare completamente l’incendio.

Il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti, ha diramato una serie di precauzioni, raccomandate dalla protezione civile, da osservare nel raggio di 3 chilometri dal rogo. Ai residenti e passanti della zona si consiglia di non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori a presa d’aria esterna.

È consigliato inoltre di limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico ricreativa, anche perché si è in concomitanza con l’ondata di calore di livello rosso; in caso di emergenza si suggerisce di contattare il Numero unico emergenze 112 o la sala operativa h24 della protezione civile di Roma al numero verde 800.854.854. “Nella zona è già stato prontamente attivato il monitoraggio dell’aria da parte di Arpa Lazio, che ringrazio, per capire come sarà l’andamento e se saranno necessarie ulteriori azioni – ha chiarito Tomassetti –