Forte terremoto in Cile: segnalati frane e blackout

Una intensa scossa di terremoto di magnitudo 7.3 si è verificata questa notte, alle ore italiane 03:50:46 del 19 luglio 2024, nell’area settentrionale del Cile, vicino al confine con l’argentina. L’epicentro è stato localizzato 43 km a E-SE di San Pedro de Atacama.

Il sisma si è verificato infatti a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 118.4 km ed è stato avvertito in un’area molto ampia.

In base alle ultime informazioni non ci sarebbero vittime o feriti in seguito al terremoto, grazie all’epicentro situato in un’area non densamente popolata e anche alla profondità elevata.

Tuttavia si segnalano alcune frane e blackout. Il presidente Gabriel Boric ha riportato che alcune rocce si sono staccate e sono finite sull’autostrada che collega le città di Calama a Tocopilla, a Est dell’epicentro, e che ci sono state interruzioni di corrente a San Pedro de Atacama. Ha inoltre riferito che le autorità stanno ancora raccogliendo informazioni dalle località colpite.