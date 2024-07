Interruzione di rete globale in corso: disservizi in vari settori, colpiti trasporti, banche e media

Nella mattina di oggi, 19 luglio, un problema informatico di portata globale ha causato una massiccia interruzione di rete, con gravi ripercussioni in vari settori, tra cui il trasporto aereo, le banche e i broadcaster media. Secondo quanto riportato da SkyTG24, lo stato americano dell’Alaska ha dichiarato che i suoi servizi di emergenza sono stati compromessi, mentre la Borsa di Londra ha subito una paralisi operativa.

Australia gravemente colpita

L’Australia sembra essere uno dei paesi più colpiti: i voli sono stati bloccati, i supermercati hanno sperimentato disagi alle casse e le reti televisive hanno affrontato difficoltà dovute al malfunzionamento di autocue, grafici e computer. La situazione ha generato un caos diffuso, rendendo evidente la dipendenza critica delle infrastrutture dai sistemi informatici.

Problemi negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, le principali compagnie aeree, tra cui American Airlines, United e Delta, hanno chiesto alla Federal Aviation Administration (FAA) di imporre uno stop globale a terra per tutti i voli. Le compagnie hanno citato problemi di comunicazione come motivo della richiesta, sollevata meno di un’ora dopo che Microsoft aveva risolto un’interruzione dei servizi cloud che aveva colpito diversi operatori low cost. Tuttavia, non è chiaro se la richiesta di bloccare i voli fosse direttamente collegata alla precedente interruzione del cloud di Microsoft.

Il comunicato di Microsoft

Il caos informatico è avvenuto a causa di una un’importante interruzione di Microsoft. Sul sito del rapporto sullo stato del software cloud di Azure, Microsoft ha affermato che il servizio è andato in tilt per alcuni clienti nella zona centrale degli Stati Uniti intorno alle 18:00 ET, «compresi guasti alle operazioni di gestione del servizio e alla connettività o disponibilità dei servizi». L’azienda ha affermato di aver individuato la causa e di essere al lavoro per risolverla. Un portavoce dell’azienda non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.

Ripercussioni economiche e sociali

Le ripercussioni di questa interruzione sono state immediate e significative, con effetti a catena su molteplici settori. Il trasporto aereo, in particolare, ha subito un duro colpo, con voli cancellati o ritardati, causando disagi a migliaia di passeggeri. Le banche hanno affrontato problemi operativi che potrebbero influire sulle transazioni finanziarie e sulla fiducia dei clienti. Anche i media hanno subito interruzioni che potrebbero avere implicazioni sulla trasmissione di informazioni al pubblico.